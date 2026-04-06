これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越に融雪・ナダレ注意報、上・中・下越と佐渡に濃霧注意報が発表されています。融雪による土砂災害やナダレに注意ください。



◆6日(月)これからの天気

日差しが届くでしょう。

昼過ぎまでは濃いキリで見通しの悪くなるところがありそうです。車の運転などに注意ください。

夜にかけて多少雲の広がることもありますが、雨は降らないでしょう。



降水確率は、各地で20%以下となっています。





◆6日(月)の予想最高気温

最高気温は19～24℃の予想です。

昨日より高いところが多く、湯沢町は7℃ほど高いでしょう。

平年と比べると5℃以上高くなりそうです。