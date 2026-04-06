東京ディズニーリゾートは、首都圏在住者を対象とした「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を本日4月6日よりスタートしている。対象期間は6月30日まで。

「首都圏ウィークデーパスポート」は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県の在住者を対象に、平日限定で東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかに特別価格で入園可能。通常価格より大人（18才以上）は1,000円、中人（12～17才）は800円、小人（4～11才）は600円を差し引いた価格で販売される。

既にチケットは2月6日より販売されているが、本日4月6日より対象期間がスタート。期間は6月30日までだが、期間中の祝日となる4月29日、5月4日・5日・6日は対象外となっている。なお、購入するには条件を満たしたマイディズニーアカウントでログインする必要があるほか、当日は入園時に現住所を確認できる証明書の提示を求められる場合がある。

(C)Disney

