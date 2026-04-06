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「有事の金」はなぜ暴落した？投資家がパニックに陥る中、今すぐ知っておきたい金の「押し目買い」戦略

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「YOU投資チャンネル」が、「【ゴールド投資】今、金を「押し目買い」する3つの理由！コレからとんでもない【GLD/ゴルプラ/ゴルナス/ゴルカン】」を公開した。動画では、語り手のYOU氏が、「有事の金」という絶対的なセオリーが崩れて金価格が急落している背景と、今こそ金を「押し目買い」すべき理由を論理的に解説している。



YOU氏はまず、原油価格が1バレル100ドルを突破する一方で金が急落している現状について、現在のインフレがイラン紛争などに起因する「供給側のインフレ」であることを指摘する。この極端なインフレ圧力に対し、米連邦準備制度理事会（FRB）は厳しい対応を迫られ、高金利環境が長引くことで、利息を生まない金を持つ「機会費用」が上昇していると説明した。その結果、安全資産である米国債などと比較して、金が投資家にとって「高すぎる買い物」になっていると述べている。



さらに、暴落の本当の犯人として「流動性」の問題を挙げる。市場が崩壊し、高いレバレッジをかけている機関投資家やヘッジファンドが追証（マージンコール）によって現金を確保しなければならなくなった際、世界中で最も流動性が高く利益が出ている金が「真っ先に売られる」という機械的なパニック売りが発生していると分析。「人々が金への信頼を失ったから下がったわけではない」と、価格下落の仕組みを強調した。



一方で、この暴落はあくまでサイクルの中間点に過ぎないと断言する。過去のリーマンショックやコロナショック時と同様に、システム全体が債務の利払い負担に耐えきれなくなり、FRBが利下げに転じて市場に流動性が供給される「第3フェーズ」において、金は究極の安全資産として驚異的なV字回復を遂げると予測を展開した。



最後にYOU氏は、ポートフォリオの10から15%程度を目安に、「この下落局面を利用して少しずつ金の保有割合を高める」ことが、最も賢明な押し目買い戦略であると結論付けた。一時的なパニックに惑わされず、歴史とデータに基づき冷静な判断を下すための知識が得られる内容となっている。