イラン国会議長、トランプ氏は米国を「生き地獄」に引きずり込んでいる
（CNN）イランのガリバフ国会議長は、トランプ米大統領が米国を「生き地獄」に向かわせていると非難し、中東地域が「炎上する」可能性があると警告した。イランが米国と合意しホルムズ海峡を再開するまでの期限をめぐりトランプ氏が改めて脅しを強めたことに反応した形だ。
ガリバフ氏は5日、英語でX（旧ツイッター）に「あなたの無謀な行動は、すべての米国の家族を生き地獄へと引きずり込んでいる。あなたが（イスラエルの）ネタニヤフ首相の命令に従うことに固執しているために中東地域全体が炎上しようとしている」と投稿した。
「断言しよう。戦争犯罪によって得るものは何もない。唯一の真の解決策は、イラン国民の権利を尊重し、この危険なゲームを終わらせることだ」（ガリバフ氏）
ガリバフ氏の発言に先立ち、トランプ氏は、イランが米国との合意を成立させホルムズ海峡を開放する期限が6日であることを改めて示し、合意しなければイランの電力インフラを攻撃すると警告していた。FOXニュースのインタビューでトランプ氏は、イランが米国と合意しなければ、米国はイラン産原油を手に入れると主張した。