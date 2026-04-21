『ピンポン』『鉄コン筋クリート』などの人気作で知られる漫画家松本大洋さんの公式Xが始動し、SNSで話題となっています。4月20日、「松本大洋先生よりお知らせ」と題して投稿されたのは「こんにちは松本大洋です。時々 絵日記も描いていきたいと思います。どうぞ よろしくお願いします〜！」と、松本さんからのコメントが書かれたイラスト。さらに同ポストには、松本さんが卓球を題材に描いた漫画『ピンポン』から、“ペコ”