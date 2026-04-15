京都記念（８着）で戦線に復帰したヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は、天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）の連覇を目指す。鞍上は前走に引き続き、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝を予定していることが分かった。キャロットクラブが１５日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、４月１日に美浦トレセン