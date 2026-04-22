じわじわブームから“定番グルメ”へと進化中のマーラー系。中でも今注目したいのが、首都圏に38店舗を展開している中国ラーメン【揚州商人】の新作麻辣麺！実はこれ、過去に約2.7万食も売れた人気メニューの進化版。辛さだけじゃない「旨み×コク」で、リピ確な一杯にアップデートされているのです。 “痺れ×コク”がクセになる！進化した麻辣スープ 今回のポイントは、ス&#12