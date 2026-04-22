「前代未聞だ」――。陸上自衛隊の日（ひ）出生（じゅう）台（だい）演習場（大分県）で２１日、実弾射撃訓練中だった西部方面戦車隊の「１０式戦車」の隊員４人が死傷した事故。戦車内で砲弾が破裂するという異例の事態に、現役隊員やＯＢの間に衝撃が広がった。陸自は砲弾の問題に加え、装置の不具合や人的ミスの可能性も含めて慎重に調べる。「国民の皆さまにご迷惑、ご心配をおかけして誠に申し訳ない。早急に原因を究明し