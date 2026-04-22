日米通算4367安打。アジア人初の米国野球殿堂入りを果たした不世出の天才・イチロー。しかし、オリックス入団当初の「鈴木一朗」のプロ生活は、決して順風満帆ではなかった。【写真】この記事の写真を見る（5枚）ここでは中溝康隆氏の著書『プロ野球1年目の分岐点』（PHP新書）の一部を抜粋。入団1年目のイチローをめぐるエピソードを紹介する。シアトル・マリナーズ所属時代のイチロー©文藝春秋◆◆◆ブーマーの慧眼