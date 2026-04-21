【AFCチャンピオンズリーグエリート】ヴィッセル神戸 1−2 アル・アハリ（日本時間4月21日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】マフレズの「神業トラップ」（実際の様子）オフサイドで幻のゴールとなったものの、ワールドクラスの圧倒的なテクニックに日本のサッカーファンがどよめいた。アル・アハリに所属するアルジェリア代表FWのリャド・マフレズが披露した“神業トラップ”が大きな反響を呼んでいる。ヴィ