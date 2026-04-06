GU「ポケモン」コラボアイテムが5月22日発売！ 親子でマリンコーデを楽しめるラインナップに
【ジーユー：「ポケモン」コレクション】 5月22日より販売予定
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ジーユーは、「ポケモン」とコラボレーションしたコレクションを5月22日より販売する。
今回の「ポケモン」とのコラボコレクションは、夏の海をテーマにしたアイテムが登場。メンズは、ボーダーやネイビーのマリンテイストなデザインで、ピカチュウやラプラスなどのプリントを合わせたTシャツ、リラックスシーンにぴったりなハーフパンツなどがラインナップされる。
キッズは、メンズと同じデザインのTシャツでリンクコーデを楽しめるほか、ピカチュウやシャワーズ、ゲンガーのプリントを施したラウンジセットが登場。親子でマリンルックを楽しめるラインナップとなっている。
「ポケモン」とのコラボコレクションは、ジーユー店舗にて5月22日より販売開始。オンラインストアでは5月22日7時15分より販売予定となっている。【メンズ】 【キッズ】
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.