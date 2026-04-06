100均で1000円は高いけど…買って大正解！「今までの苦労は一体…」高クオの収納グッズ

ダイソーで見つけたジェル吸盤キッチンツールかけが想像以上の優秀さ！粘着力はまるで強力な粘着テープのように壁にピタッと固定され、1日放置してもびくともしません。ステンレス調で見た目もおしゃれ、キッチンがスッキリ片付きます。価格以上のクオリティで収納ストレスを一気に解消できるアイテム。要チェックです♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ステンレス5連クリップ＆フック

価格：￥1,100（税込）

総耐荷重（約）：1.2kg

フック1本（約）：240g

クリップフック1本（約）：240g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880686

もう落ちてこない！ダイソーのキッチン収納グッズがスゴイんです

最近、ちょっとしたキッチンのストレスが一気に解消されたので、ぜひシェアしたいアイテムがあります。それがこの、ダイソーで見つけた『ステンレス5連クリップ＆フック』です。

正直、ダイソーで1,000円と聞くと少し高く感じてしまって、最初は購入をためらっていました。しかし、実際に使ってみると「今までの苦労は一体なんだったんだろう…」と思ってしまうほど優秀だったんです。

ポイントはこのジェル吸盤。これが粘着テープのような実力で、壁にしっかりと密着します。

貼り付けた直後から安定感があり、試しに1日ほどそのまま放置してみましたが、まったく剥がれる気配がなくて驚きました。

つや消し面にも取り付けられる！ダイソーの『ステンレス5連クリップ＆フック』

使い方は簡単。まずは壁を台所用の中性洗剤を薄めたぬるま湯で吹き、乾かします。

吸盤裏の透明シートをはがして上下を確認し、取り付けたい位置にジェル吸盤を当ててレバーを上げます。

その後、レバーを垂直にしながら強く押しつけ、レバーを下げれば吸着完了です。

もともと付いているフックの他に、後付けできるクリップ付きフックが2本も入っているのが◎

調理器具やふきんなどを吊り下げてみました。ステンレス調のデザインがお洒落で、キッチンに設置すると一気にスッキリとした印象になります。

しかし、バーと壁の距離がかなり近いため、掛けたキッチンツールやタオルが壁に触れてしまうのが惜しいところ。衛生面や見た目を重視する方は、設置場所を少し工夫する必要がありそうです。

今回はダイソーの『ステンレス5連クリップ＆フック』をご紹介しました。

ハイクオリティなダイソーのキッチン収納グッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。