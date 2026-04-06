100均で1000円は高いけど…買って大正解！「今までの苦労は一体…」高クオの収納グッズ
商品情報
商品名：ステンレス5連クリップ＆フック
価格：￥1,100（税込）
総耐荷重（約）：1.2kg
フック1本（約）：240g
クリップフック1本（約）：240g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480880686
もう落ちてこない！ダイソーのキッチン収納グッズがスゴイんです
最近、ちょっとしたキッチンのストレスが一気に解消されたので、ぜひシェアしたいアイテムがあります。それがこの、ダイソーで見つけた『ステンレス5連クリップ＆フック』です。
正直、ダイソーで1,000円と聞くと少し高く感じてしまって、最初は購入をためらっていました。しかし、実際に使ってみると「今までの苦労は一体なんだったんだろう…」と思ってしまうほど優秀だったんです。
ポイントはこのジェル吸盤。これが粘着テープのような実力で、壁にしっかりと密着します。
貼り付けた直後から安定感があり、試しに1日ほどそのまま放置してみましたが、まったく剥がれる気配がなくて驚きました。
つや消し面にも取り付けられる！ダイソーの『ステンレス5連クリップ＆フック』
使い方は簡単。まずは壁を台所用の中性洗剤を薄めたぬるま湯で吹き、乾かします。
吸盤裏の透明シートをはがして上下を確認し、取り付けたい位置にジェル吸盤を当ててレバーを上げます。
その後、レバーを垂直にしながら強く押しつけ、レバーを下げれば吸着完了です。
もともと付いているフックの他に、後付けできるクリップ付きフックが2本も入っているのが◎
調理器具やふきんなどを吊り下げてみました。ステンレス調のデザインがお洒落で、キッチンに設置すると一気にスッキリとした印象になります。
しかし、バーと壁の距離がかなり近いため、掛けたキッチンツールやタオルが壁に触れてしまうのが惜しいところ。衛生面や見た目を重視する方は、設置場所を少し工夫する必要がありそうです。
今回はダイソーの『ステンレス5連クリップ＆フック』をご紹介しました。
ハイクオリティなダイソーのキッチン収納グッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。