普段は”兄さん”なのに…ふわふわベッドに入ると“赤ちゃん化”、猫のギャップに21万再生「バブちゃんじゃん笑」
専用ベッドに入って赤ちゃんのように眠る猫の姿を捉えた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、きなこ kinako♂あさり asari♀（@kinaaakoo__）さん。ポコポコ素材のベッドで寛ぐスコティッシュフォールドのきなこくんの様子は21.3万回再生、1.5万いいねを記録し、「きなこ兄さん、いいギャップですね」「しっぽアンテナも最高です」などのコメントが寄せられた。きなこくんの普段の様子について、飼い主さんに聞いた。
【写真】リラックスして目がとろーん…毛布の下のきなこくんはこうなってます
――専用ベッドに入ると「赤ちゃんになる」とのことですが、具体的にどのような仕草や甘え方の変化が見られるのでしょうか。
「ふわふわの毛布が大好きすぎて、毛布を触るとどれだけ機嫌が悪くてもゴロゴロ言いながら毛布をふみふみしはじめます」（飼い主さん）
――「ポコポコ素材」がお気に入りという点について、このベッドを使い始めてから、他の場所で寝る時と比べてリラックス度合いにどのような違いを感じますか。
「ただの毛布と違って包み込まれるのでそれが安心するのか寛ぎ始めます」
――動画ではブランケットをめくられた際、とても満足そうな表情をしていましたが、あの瞬間の猫ちゃんの心境をどう推測されていますか。
「寝てるんだから邪魔しないで寝かせてという思いと、ここたまらん最高って目で訴えてる気もします」
――冬の時期ならではの、飼い主さんだけが知っている「冬限定の可愛い仕草」や「習慣」などがあればお聞かせください。
「寒がりなので、冬はこたつがついているとすぐに中に入って伸びてます。昼間は陽が当たる窓際へ日向ぼっこしていて、夕方寒くなってくるとリビングに戻って毛布や自分のベッドの中に入ってます。気温によって自分で判断して暖かいところへ移動します」
――飼い主さんが思う「この子の一番のチャームポイント」はどこでしょうか。
「よくおしゃべりするところと、必ず返事をしてくれたります。朝は毎日走って挨拶に来て甘えてきます。外から帰ってくると犬のように玄関で迎えてくれます。抱っこは嫌いなのですが、ふわふわ素材が好きすぎる甘えん坊です」
――専用ベッドに入ると「赤ちゃんになる」とのことですが、具体的にどのような仕草や甘え方の変化が見られるのでしょうか。
「ふわふわの毛布が大好きすぎて、毛布を触るとどれだけ機嫌が悪くてもゴロゴロ言いながら毛布をふみふみしはじめます」（飼い主さん）
――「ポコポコ素材」がお気に入りという点について、このベッドを使い始めてから、他の場所で寝る時と比べてリラックス度合いにどのような違いを感じますか。
「ただの毛布と違って包み込まれるのでそれが安心するのか寛ぎ始めます」
――動画ではブランケットをめくられた際、とても満足そうな表情をしていましたが、あの瞬間の猫ちゃんの心境をどう推測されていますか。
「寝てるんだから邪魔しないで寝かせてという思いと、ここたまらん最高って目で訴えてる気もします」
――冬の時期ならではの、飼い主さんだけが知っている「冬限定の可愛い仕草」や「習慣」などがあればお聞かせください。
「寒がりなので、冬はこたつがついているとすぐに中に入って伸びてます。昼間は陽が当たる窓際へ日向ぼっこしていて、夕方寒くなってくるとリビングに戻って毛布や自分のベッドの中に入ってます。気温によって自分で判断して暖かいところへ移動します」
――飼い主さんが思う「この子の一番のチャームポイント」はどこでしょうか。
「よくおしゃべりするところと、必ず返事をしてくれたります。朝は毎日走って挨拶に来て甘えてきます。外から帰ってくると犬のように玄関で迎えてくれます。抱っこは嫌いなのですが、ふわふわ素材が好きすぎる甘えん坊です」