＜食い尽くし系予備軍！？＞え、共感してくれないの？孫をバカ呼ばわりする母にイラッ【第3話まんが】
私はミキ（30代後半）。中1の息子ダイのことで、担任の先生から電話がかかってきました。なんでも、息子が給食のチキンをクラスメイトの女子にもらう際に、トラブルがあったとのことです。息子が非常識扱いされて、みんなの前で責められたという話を本人から聞きました。私としては、子ども同士で解決できる話なのに、大人が首を突っ込みすぎだと思います。女子が多いクラスなので、女子の勢いに負けるかもしれませんが息子のことも思いやってほしいです。
もしも担任の先生の言うことが本当だったとしても、男の子に「ちょうだい」と言われたおかずをあげたくないなんて、食い意地がはっている女子だという印象しかありません。つまり、どう話が転んでも息子は悪くないと思うし、担任は話を大げさにしすぎだし、関係ないまわりにいた女子が入ってくるのも意味不明です。
姉も私の考えに同意してくれて、やっぱりおかしいのは息子の担任とクラスの女子たちだと思ったのに、母は私と姉を「バカだ」と言ってきました。母は暴言を吐いた息子が悪いのだというのです。実の娘と孫をバカ扱いするなんて、あんまりだと思うのですが……。
私はただ、母に共感してもらいたかっただけです。「担任も大げさだね」とか「ダイは悪くないのにね」、そう言って「うん、うん」と話を聞いてもらいたかっただけなのに、母は私の期待とは真逆の反応でした。
挙句の果てには孫に対して「バカ男」だなんて！ ストレスを解消するために愚痴りにきたのに、余計にストレスが溜まりました……。頼まれたってもうしばらく顔は出さないんだから！！
ただ、母の「食い尽くし系」という言葉が気になりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
もしも担任の先生の言うことが本当だったとしても、男の子に「ちょうだい」と言われたおかずをあげたくないなんて、食い意地がはっている女子だという印象しかありません。つまり、どう話が転んでも息子は悪くないと思うし、担任は話を大げさにしすぎだし、関係ないまわりにいた女子が入ってくるのも意味不明です。
姉も私の考えに同意してくれて、やっぱりおかしいのは息子の担任とクラスの女子たちだと思ったのに、母は私と姉を「バカだ」と言ってきました。母は暴言を吐いた息子が悪いのだというのです。実の娘と孫をバカ扱いするなんて、あんまりだと思うのですが……。
私はただ、母に共感してもらいたかっただけです。「担任も大げさだね」とか「ダイは悪くないのにね」、そう言って「うん、うん」と話を聞いてもらいたかっただけなのに、母は私の期待とは真逆の反応でした。
挙句の果てには孫に対して「バカ男」だなんて！ ストレスを解消するために愚痴りにきたのに、余計にストレスが溜まりました……。頼まれたってもうしばらく顔は出さないんだから！！
ただ、母の「食い尽くし系」という言葉が気になりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび