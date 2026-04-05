リビングの印象を大きく左右する「折り上げ天井」。デザイン性が高い一方で、コストやメンテナンスが気になるという声も少なくありません。今回、2年前に4LDKの注文住宅を建て、折り上げ天井を実際に採用した日刊住まいライターが、暮らし始めて実感したメリットとデメリット、そして想定外だった「懸念点」について、詳しく語ります。

コスト・メンテナンス面も考慮して設置した「折り上げ天井」

わが家は、夫婦と未就学児の子ども3人の5人家族。2年前に大手ハウスメーカーで4LDKの注文住宅を建てました。

【間取り】約22畳のLDKに折り上げ天井を採用

LDKは約22畳で、家族がいちばん長く過ごす場所です。リビングづくりを考えるなかで取り入れたのが「折り上げ天井」。天井の一部を一段高く仕上げることで、空間に奥行きを出すデザインです。

ヒントにしたのは、筆者がよく訪れているお気に入りのカフェ。打ち合わせの際には、そのカフェの写真を見せながら、「こんな雰囲気にしたい」と具体的にイメージを共有しました。

当初は、天井全体にレッドシダーなどの無垢材をはることに憧れていましたが、コストオーバーにより断念。ただ、折り上げ天井にすることは絶対にゆずれなかったため、最終的に木目調のクロスを選びました。

結果、主張しすぎない色味が家具や照明になじみ、空間全体がやわらかい印象になりました。

メリット1：天井の視覚効果でリビングが広く見える

住んでいていちばん実感しているのは、リビングが実際より広く感じられることです。

折り上げ部分があることで天井に高さが生まれ、視線が自然と上へ抜けていきます。ソファは置かず、開放感を重視したことで、来客者にもほめられるお気に入りの場所になりました。

折り上げ部分には白のクロスを選択。白は光を反射しやすく、間接照明の光がやわらかく広がります。照明をつけたときに下地が透けてしまわないよう、あえて柄がしっかりあるクロスを選びました。

さらに意識したのが木目の向きです。床の木目の向きと、天井クロスの向きをそろえました。その結果、視線が奥へと流れ、空間に一体感が生まれるように。

メリット2：おしゃれな照明としても使える

照明は、シーリングライトなどのメイン照明を設けず、折り上げ天井の間接照明のみ。暗くないか少し心配もありましたが、夜間でも家族で過ごす時間には十分な明るさがあります。

さらに調光機能をつけたことで、時間帯やシーンに合わせて明るさを調整できるのも、大きなメリット。夜は少し光を落とすだけで、リビングが落ち着いた雰囲気に変わります。

子どもたちが寝たあとのくつろぎ時間にも、やわらかい光がちょうどよく、自然とリラックスできる空間になりました。

唯一のデメリットと想定外の懸念点

とはいえ、デメリットもないわけではありません。

折り上げがあることで、掃除をする箇所が増えたことです。掃除自体は年に数回、ハンディモップでさっとホコリを払う程度。多少手間ですが、それ以上に空間の心地よさの方が勝っていると感じています。

ただし、最近になって、想定外の懸念点が。

子どもたちが、折り上げ天井のくぼみ部分を気にしているようです。ものを投げるとくぼみに入りそうな高さが楽しいのか、ときどきオモチャを投げて上にのせようとすることも。

そんな使い方をされると思ってなかったので、親としてはヒヤヒヤです。固いものを投げると落ちてきたオモチャが当たって危ないことや、天井材が傷つくことを伝えています。

見た目だけでなく、暮らしやすさも大切にしたいと考えて取り入れた折り上げ天井。懸念点はありつつも、結果的には、家族が集まるリビングの満足度をワンランクアップしてくれる存在になっています。

これから家づくりで「折り上げ天井」を検討される人の参考になればうれしいです。