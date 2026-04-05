山本彩、元NMB48渡辺美優紀＆白間美瑠と舞台裏で交流「ずっと変わらない戦友」ソロデビュー10周年節目に「365日の紙飛行機」歌唱【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】アーティストの山本彩が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。バックステージで囲み取材に応じた。
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ソロデビュー10周年を迎えた山本は「関コレ」にて、自身がセンターを務めたAKB48の楽曲「365日の紙飛行機」を含む3曲を披露。ステージを終えた感想について「10周年という節目の年に出させていただけるっていうのはすごく本当に光栄」と喜んだ。また、同曲を選択した理由を聞かれると「今年でデビュー10周年という自分にとって節目の年なので『365日の紙飛行機』は、私の音楽人生を語る上では、ソロのものではないんですけど欠かせない1曲」と説明した。
また、今回の「関コレ」には、かつてNMB48としてともに活動していた渡辺美優紀と白間美瑠も出演。2人との交流を聞かれると、山本は「みるきー（渡辺）とみるるん（白間）は、2人とも楽屋に寄ってくれて写真を撮ったり。意味もなく、やることもなく（楽屋に）座ってました（笑）」と明かし「お仕事で会える機会があるっていうのは、プライベートで会うのとはちょっと違うので、ずっと変わらない戦友のような関係性が続けられているな、と思います」と微笑んだ。
さらに、ソロデビューしてからの10年間を一言で表すと何になるか聞かれると「山あり谷あり」と回答。「1番の谷」については「卒業もそうですし、あとは休養をしたこともそうですし、そこからまた再始動したこともそうです」と語っていた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらに山本のほか、KISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbrightらがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆山本彩、渡辺美優紀＆白間美瑠との交流明かす
ソロデビュー10周年を迎えた山本は「関コレ」にて、自身がセンターを務めたAKB48の楽曲「365日の紙飛行機」を含む3曲を披露。ステージを終えた感想について「10周年という節目の年に出させていただけるっていうのはすごく本当に光栄」と喜んだ。また、同曲を選択した理由を聞かれると「今年でデビュー10周年という自分にとって節目の年なので『365日の紙飛行機』は、私の音楽人生を語る上では、ソロのものではないんですけど欠かせない1曲」と説明した。
さらに、ソロデビューしてからの10年間を一言で表すと何になるか聞かれると「山あり谷あり」と回答。「1番の谷」については「卒業もそうですし、あとは休養をしたこともそうですし、そこからまた再始動したこともそうです」と語っていた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらに山本のほか、KISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbrightらがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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