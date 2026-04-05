超ときめき宣伝部・辻野かなみ、浴衣×ポニテで儚げな表情「国宝級の美しさ」「透明感すごい」と反響続々【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）の辻野かなみが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】とき宣メンバー、浴衣姿で儚げ表情
寒色系の浴衣を身にまとい、ポニーテール姿で登場した辻野。ステージトップでは顎に手を当て静かに微笑み、観客の心を鷲掴みにした。このランウェイを受け、ネット上で「国宝級の美しさ」「透明感すごい」「スタイル抜群」などと反響が上がっている。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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【写真】とき宣メンバー、浴衣姿で儚げ表情
◆辻野かなみ、浴衣姿披露
寒色系の浴衣を身にまとい、ポニーテール姿で登場した辻野。ステージトップでは顎に手を当て静かに微笑み、観客の心を鷲掴みにした。このランウェイを受け、ネット上で「国宝級の美しさ」「透明感すごい」「スタイル抜群」などと反響が上がっている。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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