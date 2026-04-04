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知らずに契約すると大損？ドコモminiに潜む「3つの罠」と月額880円にする絶対条件

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」にて「ドコモminiは安くない？月額880円で契約できる絶対条件と損する人の特徴」と題した動画を公開した。ドコモの小・中容量向け新料金プラン「ドコモmini」に潜む落とし穴と、同プランが最強の選択肢に変わる条件について解説している。



本間氏はまず、ドコモminiを契約すると大損する可能性がある「3つの罠」について言及した。1つ目は、割引を適用しないと基本料金が「超割高」になる点である。割引なしの場合、4GBで月額2,750円、10GBで3,850円となり、他社の同容量帯プランと比較して倍以上かかってしまうと指摘する。



2つ目の罠は「家族間通話の落とし穴」だ。ドコモの通常プランを契約している家族からの着信は無料であるものの、ドコモminiから家族へ発信する場合は通常の通話料がかかってしまう。3つ目の罠として、データ容量を超過した後の速度制限が最大128kbpsと非常に厳しく、バーコード決済の画面すら開かない可能性があると警告した。



一方で本間氏は、ある条件を満たせば「他社を圧倒する最強プランに化ける」と断言する。その条件とは、「ドコモ光またはhome 5Gの契約」と「スマホ料金のdカード支払い」の2点だ。これらを満たすと強力な割引が適用され、4GBプランが月額880円まで下がるという。



本家ドコモの安定した通信回線と、全国のドコモショップでの対面サポートを月額880円で維持できる点は、他社には真似できない強みである。本間氏は条件に当てはまる人にとって「ドコモminiを選ぶのが間違いなく正解」だと結論付け、自身に合った通信費の見直しを促している。