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【Gemma 4完全ガイド】スマホ・パソコンにワンクリックで導入して無料で使える！ Googleの超高性能なオープンAIモデルを徹底解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【Gemma 4完全ガイド】スマホ・パソコンにワンクリック導入し無料で使える！ Googleの超高性能なオープンなAIモデルを徹底解説！」を公開した。動画では、Googleが発表した最新の小型AIモデル「Gemma 4」の概要と、スマートフォンやパソコンから無料で利用する3つの方法を詳しく解説している。



Gemma 4は高度な推論やAIエージェントを用いた作業に特化したオープンモデルである。スマートフォンやIoTデバイス向けの「E2B」「E4B」、パソコンでの動作に最適化された「26B」「31B」の計4モデルで構成され、最大25万6000トークンの長文処理や140言語に対応する。動画や画像の分析、音声入力機能を備えつつ、オフライン環境やスペックの低い端末でも動作する点が大きな強みだ。各種ベンチマークでも、前モデルやよりサイズの大きいモデルを上回る高いスコアを記録している。



動画後半では、Gemma 4を即日体験できる3つの無料ツールを紹介している。Webブラウザから手軽に試せる開発者向けプラットフォーム「Google AI Studio」、WindowsとmacOSに対応しローカル環境で動かせるデスクトップアプリ「LM Studio」、iOSとAndroidに対応するスマートフォン向けアプリ「Google AI Edge Gallery」である。各ツールの導入方法からチャットの開始手順まで画面を交えて解説しており、Google AI Studioでは画像や動画をアップロードして分析する機能も備わっている。



動画では「以前はこういった小さなモデルは動きはしますが性能が非常に低かったのですが、Gemma 4に関しては日常使う分には問題ないレベルで進化している」と高く評価した。動画の概要欄には紹介されたツールや公式記事のリンクが掲載されているため、気になった方はぜひ最新のAIを自身の環境で試してみよう。