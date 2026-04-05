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YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒】「まだ焦らなくて大丈夫⁉︎」4月の動き方＆対策を進捗別に徹底解説！｜内定ゼロ組・内定アリ組・３月から始めた組」を公開した。就活本『確実内定』の著者であるトイアンナ氏が、就活生の進捗に応じた4月の具体的な動き方や、大企業が隠し持つ手厚い福利厚生の実態について解説した。



動画では、就活生を「迷子停滞組」「3月開始組」「納得追求組」の3パターンに分類して解説を展開。まず、夏や秋から動いているものの内定がない「迷子停滞組」について、トイアンナ氏は「今、内定ゼロの人、それがこの世のスタンダード」と述べ、過度な焦りを戒めた。さらに、超高倍率の有名企業ばかりを受けて落ちているケースが多いと指摘し、「落ちるのは倍率が原因。宝くじよ」と、自身の立ち位置と倍率を意識したエントリーの重要性を説いた。



続いて、3月から就活を始めた「3月開始組」には、「焦ってちゃんと手を動かす」ことを推奨。業界を無理に絞らず、説明会などに参加する中で「ノリが合わん」といった違和感を言語化し、就活の軸にしていく方法を提案した。さらに、エントリーシート作成に時間をかけすぎず、「ESに1回ずつ1日かけていたら、20社受けるのに20日かかる」と指摘。作成したESを他社にも使い回す効率化や、無料のAIツールを活用した面接対策を勧めた。



最後に、すでに内定を持ちつつも就活を続ける「納得追求組」に対しては、ダメ元でも難関企業を受けることを提案した。大企業は生涯年収が1〜2億円変わる可能性があるほか、「休職を最大4年間できる」といった手厚い福利厚生が存在すると語った。また、社格が高い企業に入社すれば、海外で就労ビザが降りやすくなったり、転職する際にも有利に働いたりすると明かし、妥協せずに大きな夢を追うことの意義を伝えて締めくくった。