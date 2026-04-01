前内孝文、芸能界引退を発表 『感染列島』『クローズZERO』など出演「19年間ありがとうございました」
俳優の前内孝文が1日、自身のXを更新。芸能界を引退すると報告した。
【写真】『感染列島』『クローズZERO』など出演…芸能界引退を発表した前内孝文のメッセージ
投稿では「突然のご報告となり大変申し訳ございませんが、私、前内孝文は2026年3月31日をもちまして芸能界を引退することにいたしました」と発表。「拙い文章ではございますが、関係者の皆様、応援してくださる皆様、仲間、そして家族へ」とつづり、画像でメッセージを公開した。
投稿では「19年間ありがとうございました。前内孝文」と結んでいる。
前内は『感染列島』『クローズZERO』、ミュージカル『忍たま乱太郎』などに出演していた。
【写真】『感染列島』『クローズZERO』など出演…芸能界引退を発表した前内孝文のメッセージ
投稿では「突然のご報告となり大変申し訳ございませんが、私、前内孝文は2026年3月31日をもちまして芸能界を引退することにいたしました」と発表。「拙い文章ではございますが、関係者の皆様、応援してくださる皆様、仲間、そして家族へ」とつづり、画像でメッセージを公開した。
投稿では「19年間ありがとうございました。前内孝文」と結んでいる。
前内は『感染列島』『クローズZERO』、ミュージカル『忍たま乱太郎』などに出演していた。