あきんどスシローは、「文豪ストレイドッグス」とのコラボキャンペーンを全国のスシロー店舗にて本日4月1日より開始する。

「文豪ストレイドッグス」は、中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪をモチーフしたキャラクター達が活躍する、異能バトルアクション作品。2012年から漫画連載が開始され、関連書籍は現在シリーズ累計1,700万部を突破。TVアニメは2016年4月に第1シーズンの放送が開始されて以降、これまでに計5シーズン61話が放送され、2026年4月にはTVアニメ放送10周年を迎える。

そんな「文豪ストレイドッグス」とスシローが今回初コラボ。期間中は限定ピック、クリアカード付きのおすしが販売されるほか、コラボ限定のアクリルスタンド付きドリンクなどが用意される。

コラボ開始に先駆け、メディア向けの試食会が実施されたので、本稿ではメニューや景品などを撮り下ろしで紹介していく。

□スシロー×「文豪ストレイドッグス」コラボキャンペーンのページ

コラボ限定ピック付き商品

文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り

販売期間：4月1日～コラボ限定ピックの手配総数36万枚分が完売次第終了

価格：280円～

焼とろサーモンにチーズとバジルマヨをトッピングして炙った創作すしは、チーズとバジルの香りが食欲をそそり、マヨのコクが食べたときの満足感を演出。

「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り」 価格：280円～

文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風赤えび揚げネギ添え

販売期間：4月1日～コラボ限定ピックの手配総数31.5万枚分が完売次第終了

価格：280円～

ふり塩加工で旨みを引き出した赤えびと、香ばしく揚げたネギに、特製マーラーソースをあわせた食欲をそそられる創作すし。赤えびの旨みに、マーラーソースとマヨのコク、ネギの風味が相性抜群。

「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風赤えび揚げネギ添え」 価格：280円～

文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風グリルチキン揚げネギ添え

販売期間：4月1日～コラボ限定ピックの手配総数27万枚分が完売次第終了

価格：280円～

ジューシーなグリルチキンに、香ばしく揚げたネギ、特製マーラーソースをあわせた食欲をそそられる創作すし。

「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」 価格：280円～

いずれの商品もコラボ限定ピック（全12種）が1枚付いてくる。なお、ピックはランダム提供となり、デザインを選ぶことはできない。

キャラクターたちがデフォルメ姿でデザインされたピック

裏は作中カットシーンとなっている

ピックは全12種

裏面でアニメシーンを振り返れるようなものとなっている

コラボ限定クリアカード付き商品

文豪ストレイドッグス コラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り

販売期間：4月1日～コラボ限定クリアカードの手配総数16.2万枚分が完売次第終了

価格：1,220円～

脂の甘みが特長の天然インド鮪の部位と仕立てを変えた6貫を食べ比べできる盛り合わせに、コラボ限定のクリアカード（全7種）が1枚ランダムで付いてくる。

「文豪ストレイドッグス コラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り」 価格：1,220円～

クリアカードはブラインドパッケージで提供される

クリアカードは全7種

江戸川乱歩

森鴎外

福沢諭吉

芥川龍之介

中原中也

太宰治

中島敦

自分の好きな背景と組み合わせて写真を撮るといった楽しみ方ができそうだ

コラボ限定クリアカードに同封されている別紙の二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力すると抽選で100名にコラボ限定等身大のぼり7種セットが当たるキャンペーンに参加できる。その場で当選結果がわかるのでぜひお試しいただきたい

コラボ限定アクリルスタンド付き ソフトドリンク

文豪ストレイドックスコラボ限定アクリルスタンド付き ソフトドリンク

販売期間：4月1日～コラボ限定アクリルスタンドの手配総数12.6万セット分が完売次第終了

価格：1,400円～

コラボ期間中、コラボ限定アクリルスタンドがもらえるソフトドリンクが販売される。アクリルスタンドは台紙付きで提供され、組み立てていく仕様。

アクリルスタンドは「中島敦＆太宰治セット」、「江戸川乱歩＆福沢諭吉セット」、「芥川龍之介＆中原中也＆森鴎外セット」の全3種。いずれもなかなかに存在感のあるサイズとなっているので、ディスプレイしがいがある。

なお、ランダム提供となるため、デザインを選ぶことはできない。

対象となるドリンクはホワイトウォーター、ホワイトソーダ、烏龍茶、POPメロンソーダ、ペプシコーラ（一部店舗では対象ドリンクが異なる）となる。

「文豪ストレイドックスコラボ限定アクリルスタンド付き ソフトドリンク」 価格：1,400円～

アクリルスタンドはブラインドパッケージで提供される

こちらが中身。しっかりとした台紙付き

台座部分にはコラボロゴが印字

台紙から取り外す際は少し力を入れる必要があるが、難しいことはない。慌てずゆっくり外していこう

本体と台座をはめるだけで組み立て完了だ

手に持ってみると大きさがわかりやすいかと思う。けっこうデカい

芥川龍之介＆中原中也＆森鴎外セット

江戸川乱歩＆福沢諭吉セット

中島敦＆太宰治セット

ファンであれば推しキャラのみならず、全種集めたくなるのではないだろうか

アクリルスタンドには期間中に何度も使えるスシロー5％OFFクーポンが付いているのでお見逃しなく。利用可能期間は5月7日から5月31日まで

(C) 朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会

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