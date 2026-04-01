国際親善試合、イングランド代表と日本代表の一戦は0-1で日本の勝利に終わった。日本代表は英国遠征2連戦を連勝、無失点という結果で終えることができた。



一方のイングランド代表は欧州予選を無敗・かつ無失点で勝ち抜けたが、日本相手にクリーンシートを献上する結果となった。英『Daily Mail』は好試合を見せた日本のプレイを「日本の輝かしい勝利」と称えている。



「この日は、日本がウェンブリーでイングランドに初めて勝利した日として永遠に語り継がれるだろう。これまでアジアの国がイングランドを破ったことは一度もなかったが、今夜、トーマス・トゥヘル率いるイングランドを当然のように打ち破った」





「親善試合だったとはいえ、試合後の祝賀ムードは選手たち、ファンたちにとってどれほど大きな意味を持つものかを物語っていた。まさに盛大なパーティだった。イングランドは出来る限り早くこの出来事を忘れたいと思うだろうが、日本人ひとりひとりの心には永遠に刻み込まれるだろう。アーチの下で過ごした、思い出に残る夜だ」同紙はまた、フィル・フォーデンをトップに置いた偽9番システムは使うべきではないと断じた。フォーデンは中盤に降りてボールに触ろうとしていたが、ほとんど触れることができず、周囲の選手たちもうまく活かされているとは言えなかった。これはハリー・ケインがW杯前に負傷した場合、イングランドは対応できないことを示していると指摘している。「決して良い敗北ではない」「ついに自分たちに問題を引き起こすことができる真の強豪チームと対峙したが、プレッシャーに屈してしまった」と、試合内容は辛辣に報じられている。ケインほかブカヨ・サカ、デクラン・ライスらも欠いておりベストの状態でなかったのは確かだが、日本はイングランドの問題点をあぶり出してしまったようだ。