NHKの朝の情報番組『あさイチ』が3月30日、リニューアル後初の放送を迎えた。長年にわたり“朝の顔”として親しまれてきた同番組だが、MCを務める博多大吉が番組中に思わず漏らした「もうメチャクチャ」という一言によって、初回から思わぬ波紋を広げている。

【写真】博多大吉も苦言…新しくなった『あさイチ』のスタジオ

「違和感」の正体は…

「これまでの『あさイチ』といえば、朝ドラの放送直後に行われる“朝ドラ受け”から始まり、穏やかなトーンで生活情報を届ける“ちょうどいい距離感”が魅力でした。忙しい朝に安心感を与える“ゆるやかな導入”は、同番組の象徴ともいえる存在です。しかし今回のリニューアルでは、その“空気感”に大きな変化が見られました。番組冒頭から情報量が一気に増え、テンポも明らかにスピードアップ。特集やコーナーの切り替えも早くなり、従来のような“余白”を感じにくくなったと受け止める視聴者も少なくないようです」（スポーツ紙記者、以下同）

こうした変化に対し、SNSでもさまざまな声が上がっている。

《リニューアルで張り切って情報量増やそうとして、結果空回りしちゃったんでしょうね》

《せっかく朝ドラ受けからのまったりを期待していたのに…視聴者も慣れるまで時間かかりそう》

《あさイチは落ち着いた感じがよかったのにな》

特に多く見られたのが、“朝に求めているのは情報量ではなく安心感”という指摘だ。その理由を放送作家が語る。

「ニュース番組とは異なる『あさイチ』はあくまで“生活に寄り添う番組”としてのポジションを確立してきました。やはり視聴者にとっては過度な情報や刺激よりも、ゆるやかな流れを大切にしていたのでしょう。そのため、今回のリニューアルで見られた“詰め込み型”の構成は、視聴者満足度の向上を狙ったものであっても、結果的にこれまで番組が持っていた魅力を薄めてしまった可能性があります」

今回、番組内で博多大吉が発した「もうメチャクチャ」という言葉は、単なる冗談や場の流れではなく、そうした変化に対するとまどいを象徴するものとして受け止められている。視聴者の多くがその言葉に“納得”したのは、同じ違和感を共有していたためだろう。

「リニューアル直後というタイミングを考えれば、現段階で評価を下すのは早計かもしれません。今後、調整が行われる可能性もあります。番組のリニューアルで重要なのは、“変えるべきもの”と“守るべきもの”の見きわめです。番組の進化は必要不可欠ですが、その過程で長年培ってきた“信頼感”や“安心感”を失ってしまえば、本末転倒になりかねません。今回のリニューアルは『あさイチ』にとって新たな挑戦であると同時に、“原点”を問い直す契機にもなりそうです」

“落ち着きのある朝”は戻ってくるのか。それとも、新たなスタイルとして定着していくのか。視聴者と番組の距離感の調整は難しいところなのだろう。