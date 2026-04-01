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知っておきたい妊娠中の心構えとは？「生まれてきて当たり前と思わん方がいい」と助産師が語る赤ちゃんの成長の個人差

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが、「トラブルなしなんてありえない！ママが絶対知ってて欲しい『妊娠中の心構え』」と題した動画を公開。妊娠中に赤ちゃんの成長に関するリスクを告げられた際の心構えについて解説した。



動画では、妊娠18週の初産婦から「お腹の赤ちゃんの発育が悪いと分かり、少ない週数で帝王切開になるリスクがあると言われた」という相談や、妊娠15週で「赤ちゃんが小さいと言われ不安」という声を紹介。これに対し、助産師のHISAKOさんは、まず「何があるか分からへんのが妊娠ですよ」「生まれてきて当たり前やと思わん方がいい」と述べ、無事に出産に至ること自体が奇跡的なことであると語った。



HISAKOさんによると、妊娠初期の赤ちゃんは個体差が少ないものの、妊娠12週（4ヶ月）頃から、大人の体格や手の大きさが人それぞれ違うように、個人差が顕著になってくるという。赤ちゃんの大きさは、母親自身の体格や子宮の容量にも影響されると説明した。



具体例として、身長148cmの母親が3人とも2500g未満の「低出生体重児」を出産したものの、皆元気に育っているケースを挙げた。逆に、HISAKOさん自身は3500g以下の赤ちゃんを産んだことがなく、3人が4000gを超える「巨大児」だったという。これらは医学的な診断名がつくものの、どちらもその人なりの正常な範囲であり、一種の個性であると捉えることができるとした。



最も重要なのは、週数に比べて大きいか小さいかという点よりも、前の検診から今回の検診までの間に「ちゃんと大きくなっているか」という成長の推移を見ることだという。HISAKOさんは「ちっちゃいということと、赤ちゃんが元気かどうかは違う」と強調。赤ちゃんが小さくても、お腹の中で元気に過ごしているのであれば、それはその子のペースである可能性が高いと述べ、過度に心配する必要はないと結論付けた。