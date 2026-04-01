【「喪女OLですが、なぜか理想の筋肉に包囲されています。」】 4月1日 「コミックシーモア」にて先行配信 価格：各巻165円

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CLLENNは、マンガ「喪女OLですが、なぜか理想の筋肉に包囲されています。」を電子書籍ストア「コミックシーモア」にて4月1日より先行配信する。

本作は恋愛経験ゼロのムッツリOL×甘いマスクのマッチョ先輩の焦れキュンオフィスラブ。「だから私たちは恋ができない」や「甘えベタな私が愛されるには」の作者・ますだ悠氏による最新作で、女性向けコミックレーベル「コイパレ」より配信される。

後輩から怖がられているベテランOL・中川さんは、実は筋肉男子に抱かれたい重度の筋肉フェチ。硬く引き締まった筋肉をもつ社内の凄腕プログラマー・みつるさんをひそかに推していたが、ある日フェチが本人にバレてしまう。

□コミックシーモアの配信ページ

【「喪女OLですが、なぜか理想の筋肉に包囲されています。」あらすじ】

クールでお堅い、仕事一筋のベテランOL・中川さんは、周囲と打ち解けられないのか、後輩から怖がられる始末……そんな彼女には秘密がありまして――実は筋肉男子に抱かれたい重度の筋肉フェチでした！？ しかも中川さんがひそかに推しているのは、社内で人気の凄腕プログラマー・みつるさん。着痩せする彼の、硬く引き締まった筋肉を偶然見て以来、毎晩おかずにしてしまっている。こんな下品な欲望は見せられない……そう思っていたのに、あるアクシデントでこのフェチがみつるさんにバレてしまって――！？ 「中川さんって、こういうの興味あるんだ」 恋愛経験ゼロのムッツリOL×甘いマスクのマッチョ先輩の焦れキュンオフィスラブ！

(C)ますだ悠/CLLENN

