「喪女OLですが、なぜか理想の筋肉に包囲されています。」本日より先行配信！ ムッツリOL×マッチョ先輩のオフィスラブひそかに推していた筋肉男子にフェチがバレ……
【「喪女OLですが、なぜか理想の筋肉に包囲されています。」】 4月1日 「コミックシーモア」にて先行配信 価格：各巻165円
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(C)ますだ悠/CLLENN
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CLLENNは、マンガ「喪女OLですが、なぜか理想の筋肉に包囲されています。」を電子書籍ストア「コミックシーモア」にて4月1日より先行配信する。
本作は恋愛経験ゼロのムッツリOL×甘いマスクのマッチョ先輩の焦れキュンオフィスラブ。「だから私たちは恋ができない」や「甘えベタな私が愛されるには」の作者・ますだ悠氏による最新作で、女性向けコミックレーベル「コイパレ」より配信される。
後輩から怖がられているベテランOL・中川さんは、実は筋肉男子に抱かれたい重度の筋肉フェチ。硬く引き締まった筋肉をもつ社内の凄腕プログラマー・みつるさんをひそかに推していたが、ある日フェチが本人にバレてしまう。
□コミックシーモアの配信ページ【「喪女OLですが、なぜか理想の筋肉に包囲されています。」あらすじ】
クールでお堅い、仕事一筋のベテランOL・中川さんは、周囲と打ち解けられないのか、後輩から怖がられる始末……そんな彼女には秘密がありまして――実は筋肉男子に抱かれたい重度の筋肉フェチでした！？ しかも中川さんがひそかに推しているのは、社内で人気の凄腕プログラマー・みつるさん。着痩せする彼の、硬く引き締まった筋肉を偶然見て以来、毎晩おかずにしてしまっている。こんな下品な欲望は見せられない……そう思っていたのに、あるアクシデントでこのフェチがみつるさんにバレてしまって――！？ 「中川さんって、こういうの興味あるんだ」 恋愛経験ゼロのムッツリOL×甘いマスクのマッチョ先輩の焦れキュンオフィスラブ！
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