◇第98回選抜高校野球大会最終日・決勝 大阪桐蔭7―3智弁学園（2026年3月31日 甲子園）

大阪桐蔭の獅子が咆哮（ほうこう）した。西武・中村剛の長男・勇斗（2年）が2回に先制の右前適時打。西武Jrでチームメートだった川本を援護し「テレビで見ていたようなことを自分たちができてうれしい。（父に）優勝できましたと言いたい」とかみしめた。

父と同じ大阪桐蔭、右投げ右打ち三塁手の「ジュニア」だ。入部時から人一倍注目を浴びて悩むこともあった。西谷監督からは「仕方ない。結果で返すしかない」と激励され「自分は自分」の境地にたどり着いた。

帽子のひさしの裏には「獅子奮迅」。プレッシャーに縛られることなく、初の甲子園に刻んだ計2安打1打点。「春夏連覇に挑戦できることはうれしい」と早くも夏を見据えた。（柳内 遼平）

≪父も祝福「特別にうれしい」≫大阪桐蔭出身の西武・中村剛が「8番・三塁」で出場した長男・勇斗（2年）を祝福した。「母校が優勝するのはうれしいです。今回は自分の息子がベンチに入っているので、特別にうれしい」と喜んだ。勇斗は準決勝の専大松戸戦で甲子園初安打をマーク。決勝でも先制適時打を放った。愛息の成長した姿に「優勝メンバーにいられたのは、彼にとっても凄くプラスになるんじゃないかなと思います」と目を細めた。

≪プロ野球の先輩から「おめでとう」≫

▼DeNA・藤浪晋太郎（12年度卒）

勝ったことよりも、負けたことに注目される――。そんな重圧の中、桐蔭らしい「粘り」の野球で、改めてその強さを証明した選手、スタッフの皆さまに、心から敬意を表します。

▼オリックス・森友哉（13年度卒）

後輩たちの活躍をとても誇りに思いますし、自分もいい刺激をもらいました。

▼巨人・泉口友汰（17年度卒）

昨年1年間は甲子園に出られず、この春の優勝を目標にやってきたと思います。OBとして誇りに思います。

▼中日・根尾昂（18年度卒）

優勝のニュースを聞いて、自分のことのようにうれしく大きな刺激をもらいました。