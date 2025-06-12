シンガー・ソングライターで俳優の星野源（45）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）が31日深夜に放送され、最終回を迎えた。2016年3月28日からスタートし、10年の放送に幕を閉じた。

冒頭、星野は「やべ…どうしよう…」と深刻そうな声で切り出すと「全然終わる感じしないんだけど」と心境を明かして大笑い。今回の放送をもって同番組は終了となるが「全然終わる感じしないんだよな」と再度伝えつつ「1カ月半とか前に発表した時はかなり感慨深いものがあって」と振り返った。

放送終了を発表する際は入念に打ち合わせをして「どういう風に伝えたらいいか」と考えていたため「感慨深い気持ちだった」としたが、「今日は何にもないというか普通通りすぎて」と実感が湧かないと語った。

そのため「今日は普通です。最終回スペシャルとか特別な企画はありません」と普段通りの放送だと伝えた。また、「お別れの言葉みたいなのは全くない」と宣言した。

10年の放送が終了する最終回には「1万通らしいです」と膨大な数のメールがリスナーから送られてきたことを明かし「とんでもないっすね…1万通だよ!?」と驚きつつ「ありがとうございます」と感謝を口にした。

そして、エンディングではリスナーからのメールを丁寧に読み上げた。その中で、エンディング曲を「Friend Ship」にした理由について尋ねられると「ラジオのエンディングっていうのは一生残る。ラジオ聞いている人にとって、リスナーにとって一生残る曲。ラジオが終わる瞬間って寂しい」と切り出した。

続けて「僕が前から思っているのは、ちゃんとお別れの曲にしようと思った。なぜかというと“さようなら”ってちゃんと言った方がいいよねって言ってて。お別れする時って。そういうことをはっきり言えないと次がなかなか来てくれない感覚がある。それは自分の未来とか、その人と再会するっていうことも未来の一つ。それが来にくくなると思っている」と自身の思いを吐露。

その思いから「だから僕はちゃんと終わることが大事だといろんなところで言っている」とし「何かが終わるってことは何かが始まること。何かがもう一回あるとか、それが確率が少ないとしても、また会えるとか…そういうものって“さようなら”って、ありのままでみたいなことと思う。レットイットビーみたいな言葉だと思っている。それぞれのレットイットビーを生きるでしょう。その中でラジオリスナーは一生忘れないでしょ。あなたたちは。だから一生忘れませんから、その思いを持ちながら一緒にこの世の中を生きていきましょう。それでは星野源でした。さようなら」と最後のメッセージを送った。