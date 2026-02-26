ダウ90000の蓮見翔が、LINEの返信が極端に苦手であることから、大物芸能人からのメッセージを「未読無視」してしまっている現状を告白した。【映像】未読無視した星野源からのLINE2026年2月25日放送の『これ余談なんですけど…』は、かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ 。今回は、吉田敬（ブラックマヨネーズ）、鈴木拓（ドランクドラゴン）、板倉俊