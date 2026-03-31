ネイルにかかる年間費用はいくら？セルフネイルとサロンネイルを徹底比較

ネイルサロンの年間費用は通う頻度で大きく変わる

ネイルサロンは1回ごとの料金に加え、通う頻度によって年間費用が変動します。まずは平均的な料金と、利用頻度から年間コストを考えるところから始めましょう。

ここでは、ネイルサロン1回あたりの料金相場と年間で考えた場合の費用について解説します。



ネイルサロンの1回あたりの料金相場

株式会社リクルートの「美容センサス ネイルサロン編（2025年上期）」によると、ネイルサロンの1回あたりの料金は平均6270円です。ネイルのデザインや施術内容によって5000～1万円程度の幅があります。

シンプルなワンカラーは比較的安く、アートやデザインを加えると料金が上がる傾向にあります。また、オフ代やケア料金が別途かかる場合もあり、実際の支払いは基本料金より高くなるケースも少なくありません。



年間で見ると4万円前後になるケースもある

アンケート結果によると、年間利用回数の平均は約6回です。この頻度で通った場合、年間費用は約3万7620円になる水準です。

施術内容やオプションによっては、それ以上になる可能性もあることから、美容費の中でも負担が大きくなりやすい項目といえるでしょう。



セルフネイルは初期費用と維持費がかかる

セルフネイルはサロンに比べて費用を抑えやすいものの、初期費用と継続的な消耗品費を分けて考えなくてはなりません。何より自力でマニキュアを塗るため、手間暇もかかります。

ここでは、セルフネイルで発生するコストについて解説します。



セルフネイルの初期費用と年間コスト

セルフネイルは道具一式をそろえる必要があります。仮に、ジェルネイルをする場合、必要な道具は以下の通りです。



・UVライト（またはLEDライト）

・ジェル

・カラージェル

・エタノール

・アセトン

・ファイル類

・ラメ、ホロ、ストーンなどのパーツ類

・ワイプ

・ウッドスティック

必要な道具をそろえた後は、消耗品の追加購入が必要です。道具を収納する棚なども必要に応じて購入しておきましょう。



1回あたりのコストはネイルサロンより低い

セルフネイルは、サロンと比較すると低コストで続けやすいのがメリットです。ただし、仕上がりや持ちには個人差があります。また、慣れるまでは時間や手間がかかる点も考慮しておきましょう。



サロンとセルフの年間費用を比較

ここでは、サロンとセルフの年間費用を比較を比較しています。



・サロンネイル：約3万～4万円以上

・セルフネイル：約1万～2万円前後

サロンネイルは1回あたりの単価が高く、回数を重ねることで年間費用が増加します。一方でセルフネイルは初期費用がかかるものの、長期的に見るとコストを抑えられるのがポイントです。



ネイル費用を抑えるポイント

ネイルにかかる費用は、頻度や方法を見直すことで調整しやすくなります。無理のない範囲で費用を抑えて、指先のおしゃれを楽しみましょう。

ここでは、ネイル費用を抑えるポイントを2つ紹介します。



サロンとセルフを併用する

ネイル費用を抑えつつ、仕上がりの満足度も維持したい場合、サロンとセルフを使い分けるのがおすすめです。例えば、普段はセルフネイルで対応し、イベントや人前に出る機会があるタイミングのみサロンを利用することで、年間の支出をコントロールしやすくなります。

また、ベースやオフはセルフで行い、デザイン性が求められる施術だけサロンに依頼するなど、部分的に取り入れる方法もあります。このように、利用シーンを明確に分けることで、コストを抑えながらネイルの楽しさを無理なく継続できるでしょう。



頻度を見直す

ネイルの付け替え頻度は年間費用に直結するため、見直すことでコスト削減につながります。一般的には数週間ごとのメンテナンスが推奨されていますが、デザインをシンプルにしたり伸びが目立ちにくいカラーを選んだりすることで、施術間隔を少し延ばすことも可能です。

来店回数が減るとその分の施術費用やオフ代が抑えられるため、年間トータルでは大きな差につながります。無理に頻度を下げるのではなく、見た目や持ちとのバランスを取りながら調整するのがポイントです。



ネイルは選び方で年間10万円以上の差が出る

ネイルにかかる年間費用は、サロンに通うかセルフで行うかによって大きく変わります。重要なのは単純な金額比較だけでなく、自分のライフスタイルや重視したいポイントに合わせて選ぶことです。費用と満足度のバランスを意識して、無理なくネイルを楽しみましょう。



出典

株式会社リクルート 美容センサス ネイルサロン編（2025年上期）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー