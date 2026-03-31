「給食パン」で300人超の集団食中毒　配送担当者がノロウイルス陽性　「本当にパンが原因か」関係者は疑問

大阪・熊取町の小・中学校8校で、給食パンを食べた児童・生徒・教職員が体調不良を訴え、300人以上が食中毒と断定された。FNNは、保健所に原因と断定された給食パン業者の内情を知る人物を独自に取材。取材を進めてわかったのは、ノロウイルスの感染力の強さだった。

町内8校から“腹痛や下痢”報告 302人が食中毒と断定

熊取町で異変が起きたのは3月19日。町立の中学校から教育委員会に、「60人を超える生徒や教職員が腹痛や下痢などの症状を訴えている」と連絡が入った。

同様の報告は、熊取町にある小・中学校合わせて8校から寄せられ、腹痛などを訴えた児童や生徒と教職員は29日までに647人にのぼり、そのうち302人が食中毒と断定された。

体調不良となった中学生の兄と小学生の妹は、「しんどくて寝ようとしても寝られなかった」（小学生の妹）、「とにかく吐く量が多かった」（中学生の兄）と、当時の辛さを語った。

配送担当の従業員が「陽性」

保健所の調査でノロウイルスが検出されたのは給食のパンで、製造したのは大阪・泉佐野市にある「サガン製パン」だった。ノロウイルスは加熱で死滅するため、大阪府はパンの調理後の作業で汚染したとみている。

サガン製パンの内情を知る関係者は、2人の従業員が陽性反応だったと明かし、陰性だった担当者が配送した4校でも食中毒が発生したため、「短期間の調査でパンが食中毒の原因と断定された事に疑問を感じている」としている。

サガン製パンの内情を知る関係者：

保健所の話によると、従業員2名がPCR検査で陽性だった。

――2人はどんな業務を？

サガン製パンの内情を知る関係者：

主に配送ですね。配送担当が直接パンに触ることはない。検品や箱詰めの従業員も多々いるが、その人たちはすべて陰性。パンを直接触っている人が陰性で、陽性は（直接触れない）配送担当だけ。本当にパンが原因か疑義がある。

調理人1人の感染で何千人もの食中毒患者が出た報告も

果たして、パンに直接触れていない2人の陽性者から集団食中毒にまで拡大したのか。

帝塚山大学院 西川禎一教授：

（ノロウイルスは）1人の調理人が汚染されているだけで、何千人も食中毒患者が出た報告がある。

指先のわずかな洗い残しにも数十万から数十億個潜むノロウイルスは、体にわずか10個ほどが入るだけで感染するという。

今回のケースは、ノロウイルスに感染していた配送担当者が持ってきた際、受け取る側が容器などに触れずにパンを扱っていれば感染が防げた可能性があると推測する。

帝塚山大学院 西川禎一教授：

（陽性者が）パンに直接触っていなくても、学校側に（パンを）渡しますよね。そのときに（受け取る側が）パンが入った容器に触らず、パンだけをつまみ出すような作業になっているか、考えにくい。

取材を進めて見えてきたのは、厳しい経営環境でも安全対策が求められる状況だった。

（「イット！」3月31日放送より）