ドジャースの佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、本拠地ドジャースタジアムでのガーディアンズ戦に先発登板。4回0／3を投げて4安打4奪三振1失点の好投。新球カットボールを交えながらピンチを凌ぎ、新たなスタイルの片鱗を覗かせた。

■時折制球は乱したものの……

佐々木は初回の立ち上がり、先頭のスティーブン・クワン外野手をフルカウントから新球カットボールで見逃し三振。2番チェイス・デローター外野手を二ゴロに。3番ホセ・ラミレス内野手には中前打と盗塁を許すも、カイル・マンザード内野手を左飛に打ち取り、無失点の立ち上がりを見せた。

続く2回も、今季から採り入れたカットボールを織り交ぜながら好投。3回表に2本の長打で先制点を許し、四球で走者を背負ったものの、粘り強い投球で相手打線を封じ込めた。佐々木は、4回0／3で78球を投げて4安打2四球4奪三振1失点。5回の先頭打者に中前打を浴びたところで降板した。全78球の内訳は、フォーシーム38、カットボール22、スプリット18球。最速は99.5マイル（約160.1キロ）を計測した。

ドジャース公式ブログのXは、「春季キャンプで苦戦していた右腕にとって、前向きな結果だった」と投稿。米メディア『ジ・アスレチック』のドジャース担当ケイティ・ウー記者も「制球には課題があるものの、今夜の佐々木にとってはこれで十分だろう。間違いなく今後の糧となるはず」と評価した。