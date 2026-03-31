NHK「おかあさんといっしょ」の21代目うたのおねえさんを務めた歌手、タレントの小野あつこ（34）が31日までにインスタグラムを更新。調理師専門学校を卒業したことを報告した。

小野は「先日、新宿調理師専門学校夜間部を卒業しました」と卒業証書を手にした写真を公開。「食育に関わる仕事に携わりたいと思う中で、自分の包丁の持ち方や調理法、衛生に対する感覚や認識が本当に適切なのかと疑問に感じ、一度基礎から学んでみたいと思ったことが入学のきっかけでした」と経緯を説明した。

2年間の学生生活を振り返り「体育祭や調理祭などの学校行事も、青春のような熱い気持ちを味わえる濃い時間でした。中でも、四人一組でフルコースを作った調理祭は、今思い出しても涙が出そうになるくらいの緊張感と達成感がありました」と回想。「最高の仲間や支えてくださった先生方、試作に付き合ってくれた家族にも感謝の気持ちでいっぱいです。この二年間で、食を通して尊敬できる仲間や先生方に出会えたこと、仕事場以外にも自分の居場所を作ることができたことは新たな心の拠り所にもなりました」と感謝をつづった。

「また、食と音楽には、人を励ましたり、心や体を元気にするなど共通のパワーが多くあることにも改めて気づかされました」と小野。「卒業は寂しくもありますが、これからも日々勉強を続けていくことで、この二年間で新たに見つけることのできた世界と繋がり続けることができたらいいなと思います」とつづった。