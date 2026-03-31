明石家さんま、「税金を返してくれ」税務署に文句を言いに行った理由→「カットします」
お笑い芸人・明石家さんまが30日放送の日本テレビ系『世界まる見え！テレビ特捜部』に出演した。税務署を訪れた出来事を明かした。
「今年も春の陽気に誘われてあのお笑い怪獣がやってくる！まる見え！ミステリークイズ 3時間SP!!」と題して放送した。番組の最後に、ビートたけし、所ジョージ、さんま3人による楽屋トークが公開された。
【画像】大御所集結！ビートたけし＆所ジョージ＆明石家さんま
カードに書かれたテーマをもとにトークを繰り広げた3人。「最近の気になったニュース」で、所が政党交付金を話題にあげると、さんまは「俺、一度税務署行ったことあるよ」と切り出し「イラク戦争の時にアメリカに国の税金を何百億円かな？送りよったやん。俺文句言いに行った。こんだけ一生懸命働いて、我々3人な、税金収めて。『俺たちは殺人のアシストをするために俺は働いているんじゃない』って。『それやったら、税金を返してくれ』って言いに行ったことがある」と明かした。
さんまの話を聞いていた所は「良い話だね」とコメント。「そうでしょ！」と喜ぶさんまに対して、即座に「カットします」と宣言し笑いをさそった。
なお、TVerで見逃し配信中。4月6日午後7時59分終了予定。
「今年も春の陽気に誘われてあのお笑い怪獣がやってくる！まる見え！ミステリークイズ 3時間SP!!」と題して放送した。番組の最後に、ビートたけし、所ジョージ、さんま3人による楽屋トークが公開された。
【画像】大御所集結！ビートたけし＆所ジョージ＆明石家さんま
カードに書かれたテーマをもとにトークを繰り広げた3人。「最近の気になったニュース」で、所が政党交付金を話題にあげると、さんまは「俺、一度税務署行ったことあるよ」と切り出し「イラク戦争の時にアメリカに国の税金を何百億円かな？送りよったやん。俺文句言いに行った。こんだけ一生懸命働いて、我々3人な、税金収めて。『俺たちは殺人のアシストをするために俺は働いているんじゃない』って。『それやったら、税金を返してくれ』って言いに行ったことがある」と明かした。
さんまの話を聞いていた所は「良い話だね」とコメント。「そうでしょ！」と喜ぶさんまに対して、即座に「カットします」と宣言し笑いをさそった。
なお、TVerで見逃し配信中。4月6日午後7時59分終了予定。