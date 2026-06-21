明石家さんま（70）が21日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。40歳当時の貴重な囲み取材映像が公開された。30年前の会見映像が公開された。大竹しのぶとの離婚後の当時、さんまは女性とのうわさが出たことにより、囲み取材に応じた。コンプラという概念が浸透する前で、芸能記者から激しい質問が飛ぶ一幕があった。記者から「いつまでも独り身じゃいられないですからね」と質問されると、さんまは「まだもう