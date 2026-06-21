お笑いタレント明石家さんま（70）が、21日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、かつて泣かしてしまった大人気アイドルについて語った。この日はタレントのマツコ・デラックス（53）と同学年、1972年生まれのタレントたちが集結した。社会に出るタイミングでちょうどバブル経済が崩壊、就職超氷河期に突入するなど、不遇の世代として知られる。それでも、元アイドルの西田ひかるは、バブル崩壊直前の88