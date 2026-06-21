明石家さんま（70）が20日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会が盛り上がる中、昨年出席した日本代表MF堂安律（27＝Eフランクフルト）の結婚式で、日本代表の選手たちと交わした“約束”を明かした。「W杯優勝」を目標に掲げる森保ジャパンについて、さんまは「もしW杯で優勝したら、オレは帝国ホテルで日本代表を集めて食事会をしなければいけない」と告白