【「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」第2弾】 3月31日～ 開催

ファミリーマートは、キャンペーン「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」の第2弾を本日3月31日より開催する。

本キャンペーンは3月24日より開催されているもので、店頭にて対象商品の価格は据え置きで内容量を約40%増量して販売する取り組み。第2弾ではラインナップを更新し「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」や「大盛 明太子スパゲティ」、「テリヤキチキンとたまごのサンド」が普段よりもサイズアップ。「天使のチーズケーキ」といったスイーツも大きくなる。

「ファミマオンライン」においても同様のキャンペーンが開催されているほか、Xでは各商品があたる企画も実施中。なお、増量商品については数量限定で、なくなり次第終了となる。

キャンペーン第2弾 対象商品

「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」

「大盛 明太子スパゲティ」

「テリヤキチキンとたまごのサンド」

「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」

「天使のチーズケーキ」

「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」

価格：450円価格：598円価格：348円価格：398円価格：250円価格：138円

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