とろ〜りクリーミーなフィリングが絶妙なハーモニー！マクドナルド「ベーコンポテトパイ」2026
マクドナルドの季節限定メニューとして、人気サイドメニュー「ベーコンポテトパイ」が2026年も登場。
サクサクのパイ生地から溢れ出す、ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材に、ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングが絶妙なハーモニーの一品です☆
マクドナルド「ベーコンポテトパイ」2026
価格：180円(税込)〜
販売期間：2026年4月8日(水)〜5月下旬(予定)
販売時間：全営業時間帯
販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)
1990年に初登場し35年以上経った今もなお、販売するたびに多くの方々から人気を博している、マクドナルド春の定番メニュー「ベーコンポテトパイ」
ひと口食べれば、サクサクのパイ生地から溢れ出す、ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材に、ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングが絶妙なハーモニーの一品です。
ほっと一息つきたい時、少し時間が空いた時、小腹がすいた時など、身も心もほっこりできる「ベーコンポテトパイ」が、桜舞い散るお花見シーズンのお供として楽しめます☆
新TVCM「あの頃のままで」篇
放映開始日：2026年4月7日(火)
放映地域 ：全国(一部地域を除く)
新TVCMに、モデルの鈴木えみさんが初登場。
さらに、リリースから21年経った今もなお人気の、ケツメイシさんの名曲『さくら』のミュージックビデオの世界観を再現した、懐かしくも新しいCMになっています。
春の定番ソング『さくら』の歌に載せて、満開の桜の木の下で「ベーコンポテトパイ」をおいしそうに頬張る鈴木さん、そして桜並木を歩くケツメイシさんの姿に注目です。
時を超えて愛される『さくら』と、毎年春に帰ってくるベーコンポテトパイ。
平成から令和へ、変わらぬ美しさとおいしさが重なり合う、心温まる内容です。
桜の季節とともに、サクホクとろ〜りなサイドメニューが2026年も登場。
マクドナルドにて2026年4月8日より季節限定で販売される「ベーコンポテトパイ」の紹介でした☆
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