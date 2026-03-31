マクドナルドの季節限定メニューとして、人気サイドメニュー「ベーコンポテトパイ」が2026年も登場。

サクサクのパイ生地から溢れ出す、ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材に、ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングが絶妙なハーモニーの一品です☆

マクドナルド「ベーコンポテトパイ」2026

価格：180円(税込)〜

販売期間：2026年4月8日(水)〜5月下旬(予定)

販売時間：全営業時間帯

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

1990年に初登場し35年以上経った今もなお、販売するたびに多くの方々から人気を博している、マクドナルド春の定番メニュー「ベーコンポテトパイ」

ひと口食べれば、サクサクのパイ生地から溢れ出す、ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材に、ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングが絶妙なハーモニーの一品です。

ほっと一息つきたい時、少し時間が空いた時、小腹がすいた時など、身も心もほっこりできる「ベーコンポテトパイ」が、桜舞い散るお花見シーズンのお供として楽しめます☆

新TVCM「あの頃のままで」篇

放映開始日：2026年4月7日(火)

放映地域 ：全国(一部地域を除く)

新TVCMに、モデルの鈴木えみさんが初登場。

さらに、リリースから21年経った今もなお人気の、ケツメイシさんの名曲『さくら』のミュージックビデオの世界観を再現した、懐かしくも新しいCMになっています。

春の定番ソング『さくら』の歌に載せて、満開の桜の木の下で「ベーコンポテトパイ」をおいしそうに頬張る鈴木さん、そして桜並木を歩くケツメイシさんの姿に注目です。

時を超えて愛される『さくら』と、毎年春に帰ってくるベーコンポテトパイ。

平成から令和へ、変わらぬ美しさとおいしさが重なり合う、心温まる内容です。

桜の季節とともに、サクホクとろ〜りなサイドメニューが2026年も登場。

マクドナルドにて2026年4月8日より季節限定で販売される「ベーコンポテトパイ」の紹介でした☆

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