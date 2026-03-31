長岡柚奈がインスタグラム更新

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が、このほど閉幕した世界選手権で2年ぶり4度目の世界一に輝き、現役生活に別れを告げた。同大会の日本代表スケーターが坂本のためにパーティーを開き、ファンの間に反響が広がっている。

坂本は現役最後の舞台となった世界選手権で完璧な演技を披露。フリー、合計は自己ベストを更新し、有終の美を飾った。

同大会のペアで4位と大躍進した長岡柚奈は30日、自身のインスタグラムを更新。「かおちゃん現役生活お疲れ様パーティー」として、中井亜美や千葉百音ら代表スケーターが坂本と楽しんでいる写真を公開すると、ファンから様々な声が上がった。

「みんな仲良き TEAM JAPAN 最っ高ーな仲間たち」

「なんて可愛いパジャマパーティーズなんでしょう みなさん本当におつかれさまでした」

「可愛いし団結力も最高ですね」

「マジでサイコ〜です…尊い」

「皆さん可愛すぎます 花織さんのお疲れ様パーティ素敵すぎます」

「最高に思いやりの深いパーティだったのですね チームジャパンの皆様もワールドお疲れさまでした」

世界選手権代表に加え、ミラノ・コルティナ五輪のペアを制した三浦璃来・木原龍一組は、4月3〜5日にアイスショー「スターズ・オン・アイス」（大阪・東和薬品RACTABドーム）に出演する。



（THE ANSWER編集部）