史上最多のクルーとキャラクターがゲストをお出迎え！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・セレモニー」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、「25周年アニバーサリー・セレモニー」が2026年3月31日に開催されました。

2027年3月30日（火）まで続くアニバーサリー・イヤーとなる本年は、パークのテーマ「知らないジブンが騒ぎ出す。Discover U!!!」を掲げた特別な一年。

この「Discover U!!!」には、想像を超えた“知らないジブン”に出会う「Discover You」と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する「Discover USJ」という2つの意味が込められています。

25年分の感謝を伝える、この日限りのスペシャルなセレモニーの様子をレポートします。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・セレモニー」

開催日時：2026年3月31日（火）朝7時頃

開催場所：キャノピー＆エントランス付近

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのキャノピーおよびエントランス付近にて、早朝からゲートオープンを心待ちにした多くのファンを前に、25周年を記念したセレモニーが華々しくスタートしました。

25周年BGMとともに、カラフルな衣装のエンターテイナーたち、エルモやハローキティ、ミニオン、スヌーピーらパークの仲間たちや、開業当初からファンに愛され続けるブルース・ブラザーズ、サプライズで登場したドク・ブラウン、そして合同会社ユー・エス・ジェイ社長の村山卓さんが入場しました。

村山卓さんから、25周年を迎えたことへの感謝のメッセージが伝えられました。

続いて「Discover U!!!」の掛け声と同時にコンフェティが舞う、華やかなフォトセッションを実施。

ゲート・オープン後には、お祝いに駆け付けたパークの仲間たちがこの日だけの特別なモーメントを盛り上げるスペシャル・パフォーマンスを披露しました。

25周年の特別なショーパフォーマンスで、パークの誕生日を盛大にお祝い！

アニバーサリー・グリーティング

ゲートオープンに合わせて、キャノピー下およびハリウッド大通りにて「アニバーサリー・グリーティング」がスタート。

パークの仲間たちや、25周年のパレードフラッグを手にしたクルー（従業員）たちが25年分の感謝を伝えながらゲストをお出迎え。

過去最多となる大勢のクルーが参加し、ゲストとともに笑顔で晴れの日の喜びを分かち合いました☆

グリーティングの途中には「Discover U!!!タイム」も！

ゲストも一緒にダンスで盛り上がり、驚きや感動、興奮などあらゆる感情が大爆発する時間を共有しました。

自由に動いて騒いで、心の底から解き放たれる瞬間です。

ウッディー・ウッドペッカー＆ウィニー・ウッドペッカー

ウッディー・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカーが登場。

ゲストとともに特別な一日をお祝いしました。

ピーナッツの仲間

スヌーピーやチャーリー・ブラウンをはじめとするピーナッツの仲間たち。

賑やかなグリーティングでゲストを笑顔にします。

セサミストリートの仲間

エルモやクッキーモンスターなど、セサミストリートの仲間たちも駆けつけました。

25周年の特別な一日を元気に盛り上げます。

マイメロディ＆クロミ

マイメロディとクロミもグリーティングに参加。

キュートな魅力でアニバーサリーを彩ります。

ミニオン＆グルーと家族

大人気のミニオンたちや、グルーと家族も揃って登場。

ハチャメチャな楽しさでパークの誕生日をお祝いしました。

ドク・ブラウン

ドク・ブラウンもセレモニーに駆けつけました。

ゲストとの特別なコミュニケーションを楽しみます。

ジェイク＆エルウッド兄弟

ブルース・ブラザーズでおなじみのジェイク＆エルウッド兄弟。

クールな姿でアニバーサリーを祝います。

綾小路麗華

綾小路麗華も登場し、ゲストへご挨拶。

おなじみのトークで25周年を盛り上げます。

ウォーターワールドのスモーカーズ＆保安官

ウォーターワールドから、スモーカーズたちが参加。

迫力満点の姿でゲストを魅了しました。

SINGの仲間たち

SINGの仲間たちもグリーティングに登場。

音楽の楽しさを全身で表現しながらお祝いします。

シュレックの仲間たち

シュレックの仲間たちがゲストをお出迎え。

賑やかな雰囲気で25周年を祝福しました。

フィリックス・ザ・キャット

フィリックス・ザ・キャットもアニバーサリーに参加。

愛らしいポーズでゲストを喜ばせます。

おさるのジョージ

好奇心いっぱいのおさるのジョージが登場。

元気いっぱいに特別な一日をお祝いしました。

ユニバーサル・モンスター

ユニバーサル・モンスターたちも集結。

個性豊かなキャラクターたちが25周年を盛り上げます。

25年分の感謝と「Discover U!!!」のテーマが詰まった、大熱狂のセレモニー。

パークの仲間たちやクルー、そしてゲストが一体となってお祝いした特別な一日となりました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・セレモニー」のレポートでした。

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