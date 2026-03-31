マクドナルド「ベーコンポテトパイ」4．8発売へ！ 鈴木えみ、ケツメイシ「さくら」のMVを再現した新CMに登場
「マクドナルド」は、4月8日（水）から期間限定で、春の風物詩「ベーコンポテトパイ」を全国の店舗で発売。それに先駆け、4月7日（火）から、モデルの鈴木えみとアーティストのケツメイシを起用した新CMが放映される。
【写真】とろ〜りフィリングがおいしそう！ 「ベーコンポテトパイ」詳細
■河川敷のシーンも再現
春の定番商品の「ベーコンポテトパイ」は、サクサクのパイの中に、ホクホクのポテト、スモーキーなベーコン、オニオンなどの具材をたっぷり詰めた人気のホットパイ。
新CMでは、母親役の鈴木えみがケツメイシの名曲「さくら」の歌にのせて、満開の桜の木の下で「ベーコンポテトパイ」をおいしそうに頬張りながら、息子を見守る優しいまなざしを表現。
リリースから21年経つ「さくら」のミュージックビデオの世界観を再現した映像には、当時と同じ河川敷で肩を並べて歩くケツメイシの姿も映っているという。
【写真】とろ〜りフィリングがおいしそう！ 「ベーコンポテトパイ」詳細
■河川敷のシーンも再現
春の定番商品の「ベーコンポテトパイ」は、サクサクのパイの中に、ホクホクのポテト、スモーキーなベーコン、オニオンなどの具材をたっぷり詰めた人気のホットパイ。
新CMでは、母親役の鈴木えみがケツメイシの名曲「さくら」の歌にのせて、満開の桜の木の下で「ベーコンポテトパイ」をおいしそうに頬張りながら、息子を見守る優しいまなざしを表現。
リリースから21年経つ「さくら」のミュージックビデオの世界観を再現した映像には、当時と同じ河川敷で肩を並べて歩くケツメイシの姿も映っているという。