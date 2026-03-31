“ミニマムグラマー”大嶋みく、ビキニ姿で90僂糧バスト披露「週刊FLASH」登場
【モデルプレス＝2026/03/31】アイドルグループ・BOCCHI。の大嶋みくが、31日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】大嶋みく、ふんわり美バスト際立つ
90僂離丱好箸如▲哀薀咼▲掘璽鵑任睿誕蠅鮟犬瓩訛臈茵今回は4ページのグラビアで、美しいバストを余すところなく見せつけた。インタビューでは、キャリア5年を迎える「グラビア活動」について、本人なりの分析を語っている。
今号の表紙は森脇梨々夏。そのほか、吉田恵美、幸田あかり、Sakura、りんたろーが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】大嶋みく、ふんわり美バスト際立つ
◆大嶋みく、美バスト披露
90僂離丱好箸如▲哀薀咼▲掘璽鵑任睿誕蠅鮟犬瓩訛臈茵今回は4ページのグラビアで、美しいバストを余すところなく見せつけた。インタビューでは、キャリア5年を迎える「グラビア活動」について、本人なりの分析を語っている。
◆表紙は森脇梨々夏
今号の表紙は森脇梨々夏。そのほか、吉田恵美、幸田あかり、Sakura、りんたろーが登場する。（modelpress編集部）
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