大嶋みく（C）光文社／週刊FLASH 写真：上村透生

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【モデルプレス＝2026/03/31】アイドルグループ・BOCCHI。の大嶋みくが、31日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいバストを披露している。

【写真】大嶋みく、ふんわり美バスト際立つ

◆大嶋みく、美バスト披露


90僂離丱好箸如▲哀薀咼▲掘璽鵑任睿誕蠅鮟犬瓩訛臈茵今回は4ページのグラビアで、美しいバストを余すところなく見せつけた。インタビューでは、キャリア5年を迎える「グラビア活動」について、本人なりの分析を語っている。

◆表紙は森脇梨々夏


今号の表紙は森脇梨々夏。そのほか、吉田恵美、幸田あかり、Sakura、りんたろーが登場する。（modelpress編集部）

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