【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にレバーレスアケコン「RushboxLite 2」が追加された。

本製品は、ボタンのみで操作するレバーレス方式により、スティックよりも速く正確なコマンド入力が可能。独自設計のオリジナル基板（RP2040搭載／ポーリングレート1000Hz）で入力遅延を最小限に抑え、コンボやフレーム勝負で有利に戦える。

親指・掌底・左手小指を含む最大18+6ボタンから自由にレイアウトを設定可能。付属の専用工具を使えば、誰でも簡単にボタンの配置を変更できる。手のサイズや指の可動範囲に合わせた最適な配置はもちろん、大会レギュレーションに合わせてボタンを増減させることも可能だ。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

