Mr.Childrenが2週連続登場、HANAは話題の最新曲をTV初パフォーマンス！『CDTVライブ！ライブ！』次回ラインナップ発表

4月6日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Aぇ! group「Again」

STARGLOW「USOTSUKI」

sumika「Honto」

Travis Japan「陰ニモ日向ニモ」

NiziU「Too Bad」

HANA「Bad Girl」

羊文学「Dogs」

増田貴久「やさしさで溢れるように」

Mr.Children「ウスバカゲロウ」「Tomorrow never knows」

優里「世界が終わりました」

※アーティスト名五十音順

2週連続登場のMr.Childrenは、テレビ初披露の「ウスバカゲロウ」と名曲「Tomorrow never knows」をそれぞれフルサイズで歌唱。

HANAは現在開催中のツアーでサプライズ発表された話題の最新曲「Bad Girl」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。

Travis Japanはクールなダンスナンバーである最新曲「陰ニモ日向ニモ」、Aぇ! groupはおかわりライブで爽やかなエールソング「Again」、NiziUはいつもとは異なるスタイリッシュでアグレッシブな雰囲気の最新曲「Too Bad」、STARGLOWは2ndシングル「USOTSUKI」をそれぞれフルサイズパフォーマンス。

増田貴久は自身のカバーアルバムからJUJUの名曲「やさしさで溢れるように」、優里はドラマ主題歌の新曲「世界が終わりました」、sumikaは人気アニメ映画の主題歌「Honto」、羊文学は話題の配信作の主題歌として書き下ろした「Dogs」をそれぞれフルサイズで届ける。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

04/06（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/