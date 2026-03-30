「のろのろ自転車」“無意識に”追い越したら罪に!?

2026年4月1日より道路交通法が改正されるニュースを、目にされた方も多いのではないでしょうか。今回の改正は「自転車の車道走行」を念頭に、より安全な交通環境の構築を目指したものです。

これまで課題とされてきた自転車の走行マナーやルール遵守に対し、罰則規定が実効性の高いものへと強化されることが大きな注目を集めています。

【画像】えぇっ！ これが「ついうっかり」でもNGな“違反行為”です！（14枚）

一方で、クルマ（バイクなどを含めた自動車）を運転する側も「自転車との車道共存」という課題に向き合う必要があります。今まで以上に自転車の安全を確保した運転が求められることになるでしょう。

そこで、法改正に合わせてクルマはどう対応すべきなのか、何が違反となるのか。注意点などを教習所の元教習指導員のI氏に聞いてみました。

まずは、2026年4月1日から施行される改正道路交通法についておさらいします。

今回の改正の主軸は、法的に「自転車は車両の一種」であることを再徹底し、ドライバーにはお馴染みの「交通反則通告制度」（いわゆる「青切符」による反則金制度）を16歳以上の自転車利用者にも適用することです。

近年の交通事故調査では、自転車が関与する事故の約4分の3に自転車側の法令違反が確認されています。これを受け、悪質・危険な違反に対して「実効性のある責任追及」を行うのが狙いです。

具体的には、16歳以上の自転車利用者による信号無視、一時不停止、走行中の携帯電話使用（ながらスマホ）、逆走（路側帯の右側通行）、歩道での徐行違反などが取り締まりの対象となります。

なお、飲酒運転などの重大な違反については、これまで通り刑事罰の対象（赤切符）となる点に注意が必要です。

原則として自転車は「車道左側走行」ですが、駐停車車両や工事などで困難な場合は歩道を通行（徐行）できます。現場では警察官による指導・警告が優先されるケースも多いと予想されますが、悪質と判断されれば即座に青切符が交付される運用も想定されており、施行直後は現場での判断に注目が集まりそうです。

また今回の改正に関連し、クルマ側にも新たなルールが徹底されます。地域住民が日常的に利用する「生活道路（道幅5.5m以下のセンターラインがない道路等）」において、区域ごとの最高速度30km／h規制（ゾーン30など）の整備がより加速していく見込みです。

そしてドライバーが最も注意すべきは、自転車の側方を通過する際のルール強化です。追い越す際には「十分な間隔」を空けることが義務付けられます。この「十分な間隔」について、元教習指導員のI氏はこう解説します。

「欧州の事例などを踏まえると、目安として『1〜1.5m』程度の間隔が推奨されます。この数字には根拠があり、自転車が路上障害物を避けるために右側に膨らむ可能性や、クルマの通過時に発生する『引き込み風』で自転車がバランスを崩す危険を考慮したものです」

十分な間隔が確保できる場合は追い越し可能ですが、間隔が取れない場合は徐行し、道幅が狭く追い越しが困難な場所では、安全に追い越せる場所まで車間距離を保って追従しなければなりません。

警察側の想定では、取り締まり強化によって自転車がより左側に寄って走行することが期待されていますが、I氏は依然として慎重な判断が必要だといいます。

「すべての自転車利用者がすぐにルールを完璧に把握し、実践できるわけではありません。特に青切符の対象外となる16歳未満の子どもや、判断に時間を要する場合がある高齢者の走行については、より慎重な見守りが必要です。

クルマとの速度差により、後続車の存在に気づいていない可能性も高いでしょう。不用意なクラクションは威嚇ととられかねないため、安全な場所まで待機する余裕が求められます」（教習所の元教習指導員 I氏）

I氏は、今回の改正の本質は「弱者保護と安全確保の最優先」にあるといいます。この意識改革をドライバーが持つことが、結果として自分自身の免許を守ることにも繋がります。

ちなみに、十分な間隔を取らずに追い越した（側方通過時の安全確保義務違反など）場合、違反点数や反則金が課される可能性があります。自転車側には点数制度がないため、ドライバー側の方が「うっかり」での不利益を被りやすいという側面を理解し、常に余裕を持った運転を心がけたいものです。