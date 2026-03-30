新型コロナ変異株「BA.3.2」を台湾で初確認 シンガポール籍旅行者、すでに出国
（台北中央社）衛生福利部（保健省）疾病管制署は30日、新型コロナウイルス変異株「BA.3.2」の感染者を台湾で初めて確認したと発表した。感染が確認されたのは、シンガポール籍の10歳女児で、14日に観光目的で訪台した。入境時に38.5度の発熱があり、検体を採取して検査を行ったところ、感染が確認された。女児は20日に出境したという。
BA.3.2は世界保健機関（WHO）によって昨年12月から監視対象に指定されている。
疾病管制署の林明誠報道官によれば、桃園空港の検疫所はこの女児の入境時に発熱を確認し、24時間以内に医療機関を受診するよう求める通知を出した。同空港では症状がある旅行者に対し、自発的な唾液検体の提供を求めており、女児も自発的に検体を提供した。分析の結果、BA.3.2が検出された。
疫学調査を行ったところ、女児は入境前の14日間はシンガポールに滞在しており、直近12カ月以内に新型コロナウイルスのワクチンを接種していないことが分かった。そのため、同署は今回の感染例を輸入症例とした。
林氏はBA.3.2について、監視対象になってから4カ月近くが経過したものの、世界における割合は明確な上昇傾向にはないとし、その競争力は他の変異株には及ばないとの見方を示した。その上で、同署として動向を引き続き注視するとし、リスクが高い人々に対しては最新のワクチンの接種を呼びかけた。
（曽以寧／編集：名切千絵）
BA.3.2は世界保健機関（WHO）によって昨年12月から監視対象に指定されている。
疫学調査を行ったところ、女児は入境前の14日間はシンガポールに滞在しており、直近12カ月以内に新型コロナウイルスのワクチンを接種していないことが分かった。そのため、同署は今回の感染例を輸入症例とした。
林氏はBA.3.2について、監視対象になってから4カ月近くが経過したものの、世界における割合は明確な上昇傾向にはないとし、その競争力は他の変異株には及ばないとの見方を示した。その上で、同署として動向を引き続き注視するとし、リスクが高い人々に対しては最新のワクチンの接種を呼びかけた。
（曽以寧／編集：名切千絵）