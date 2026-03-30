原宿系YouTuber・クリエイターとして活動するしなこさんが、2026年3月28日にXを更新。骨を切る手術を受けた後の近況を報告した。

「正直に嬉しすぎる」

しなこさんは3月7日、Xで、顎変形症のため骨切りの手術を受けたと公表。3月12日には、「私は左右非対称を直したいという気持ちもあって、見た目と病気、どっちの意味でも骨切りを選択しました」と説明し、「やって自分がどうだったか体験談だけ載せられたら」と語っていた。

そして3月28日、自身の楽曲「レベル30」に合わせて踊る動画を公開。撮影時は「顎変形症の骨切りダウンタイム真っ只中」だったそうだが、「既に鼻先と顎先が同じ縦ラインにあるの 正直に嬉しすぎる......」と喜びをつづった。

「噛み合わせは、まだゴム掛け調整中で ぴったり合うまではもうすこし時間かかりそう」と苦労もあるようだが、「顔腫れてるけど、なんかこの腫れてる感じも楽しんでる自分がいる まだ痛いけど、乗り越えるぞ」と前向きに語った。

Xユーザーからは「しなこ可愛すぎるぜ」「まってしなこちゃん可愛くなりすぎえぐい」「元々綺麗なお顔だと思ってたけど、めちゃくちゃ綺麗になってる...！！」「ダウンタイム真っ只中とは思えない可愛さ」などのコメントが寄せられている。