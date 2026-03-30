『魔入りました！入間くん』 第1話『問題児（アブノーマル）クラス、もう一人の悪魔」あらすじ公開
4月4日（土）より放送開始となるTVアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ、第1話のあらすじと先行カットが公開された。
＞＞＞第1話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
このたび、第1話「問題児（アブノーマル）クラス、もう一人の悪魔」のあらすじと先行カットが公開された。
1年生のうちに全員がランク4（ダレス）へ昇級することを課された入間たち問題児（アブノーマル）クラスは、1年生最後のランク昇級試験「音楽祭」での優勝を目指す。しかし、クラスには実はもう一人、存在を忘れられていた13人目のクラスメート、プルソン・ソイが。
第1話では、第1シリーズで登場して以来画面の隅に隠れ続けてきたソイがついに本格登場し、初めてのセリフを披露。はたして一体どんなキャラクターなのか、そしてソイにも音楽祭に参加してもらうことはできるのか、ぜひご注目を。
＜ 第1話『問題児（アブノーマル）クラス、もう一人の悪魔」あらすじ＞
1年生のうちに全員がランク4（ダレス）へ昇級するため、問題児（アブノーマル）クラスは最後のランク昇級試験『音楽祭』での優勝を目指す！ そこでランク2（ベト）のエリザベッタを目立たせる作戦を立てるが…なんと、ランク2にはもう1人、プルソン・ソイがいた！ ソイは隠密の魔術が得意で、今までクラスにいたことを気付かれていなかったのだった。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
＞＞＞第1話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
1年生のうちに全員がランク4（ダレス）へ昇級することを課された入間たち問題児（アブノーマル）クラスは、1年生最後のランク昇級試験「音楽祭」での優勝を目指す。しかし、クラスには実はもう一人、存在を忘れられていた13人目のクラスメート、プルソン・ソイが。
第1話では、第1シリーズで登場して以来画面の隅に隠れ続けてきたソイがついに本格登場し、初めてのセリフを披露。はたして一体どんなキャラクターなのか、そしてソイにも音楽祭に参加してもらうことはできるのか、ぜひご注目を。
＜ 第1話『問題児（アブノーマル）クラス、もう一人の悪魔」あらすじ＞
1年生のうちに全員がランク4（ダレス）へ昇級するため、問題児（アブノーマル）クラスは最後のランク昇級試験『音楽祭』での優勝を目指す！ そこでランク2（ベト）のエリザベッタを目立たせる作戦を立てるが…なんと、ランク2にはもう1人、プルソン・ソイがいた！ ソイは隠密の魔術が得意で、今までクラスにいたことを気付かれていなかったのだった。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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