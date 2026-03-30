43歳・倖田來未、第2子妊娠に反響 驚き＆祝福「びっくりすぎ!!」「43歳で第二子ってすごいなぁ！」
歌手の倖田來未（43）が30日、公式サイトを更新。第2子の妊娠を発表。この一報にSNSにはさまざまな声が上がっている。
【写真】妊娠発表の日には…ラジオ出演を果たしていた倖田來未
公式サイトでは「この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております。今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました」と報告。 その上で「公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と呼びかけている。
この投稿に、「えぇー!! びっくりすぎ!! くぅちゃんほんとおめでとぅ」「LIVE延期は楽しみが無くなったけどまた帰ってくるのを待ってる」「くぅちゃぁぁぁぁぁぁあﾝﾝﾝ今年のツアー楽しみにしてたけど 家族を大事にね おめでとーーっ」「くぅちゃんおめでとう 待ってるよ」など、祝福のコメントが多数。
また、「倖田來未43歳で第二子ってすごいなぁ！長男13歳」「くぅちゃん妊娠?!すごっ！43歳やでー（同じ歳）マジで凄いおめでとう〜」と、43歳（今年44歳）での出産に驚きの声があがっている。
倖田は1982年11月13日生まれ、京都府出身。2000年11月、「TAKE BACK」にて全米デビュー。同曲で同年12月に日本デビューを果たす。映画『キューティーハニー』の主題歌となった「LOVE & HONEY」で、“エロカッコカワイイ”の代名詞的存在となり、10代女性を中心に人気が急上昇。05年、06年に発売したベストアルバムは、いずれも100万枚を超えるセールスを記録。また、05年12月から、12週連続でシングルを発売し話題に。同年末、『第47回日本レコード大賞』受賞、『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。
2006年〜09年までベストジーニスト賞を4年連続受賞、08年にはネイルクイーン 「アーティスト部門」の3年連続受賞など、アーティスト活動のみならず、ファッションアイコンとしても活躍。プライベートでは、2011年12月にBACK-ONのKENJI03と結婚。12年7月に、第1子男児を出産した。
【写真】妊娠発表の日には…ラジオ出演を果たしていた倖田來未
公式サイトでは「この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております。今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました」と報告。 その上で「公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と呼びかけている。
また、「倖田來未43歳で第二子ってすごいなぁ！長男13歳」「くぅちゃん妊娠?!すごっ！43歳やでー（同じ歳）マジで凄いおめでとう〜」と、43歳（今年44歳）での出産に驚きの声があがっている。
倖田は1982年11月13日生まれ、京都府出身。2000年11月、「TAKE BACK」にて全米デビュー。同曲で同年12月に日本デビューを果たす。映画『キューティーハニー』の主題歌となった「LOVE & HONEY」で、“エロカッコカワイイ”の代名詞的存在となり、10代女性を中心に人気が急上昇。05年、06年に発売したベストアルバムは、いずれも100万枚を超えるセールスを記録。また、05年12月から、12週連続でシングルを発売し話題に。同年末、『第47回日本レコード大賞』受賞、『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。
2006年〜09年までベストジーニスト賞を4年連続受賞、08年にはネイルクイーン 「アーティスト部門」の3年連続受賞など、アーティスト活動のみならず、ファッションアイコンとしても活躍。プライベートでは、2011年12月にBACK-ONのKENJI03と結婚。12年7月に、第1子男児を出産した。